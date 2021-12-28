/668973/نجاح-استئصال-ورم-بالأنف-عبر-المنظار--الضوئي--بمستشفى-السلام-ببورسعيد

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح عملية استئصال ورم بالأنف بالكامل لمريض عمره 67 عامًا عبر منظار الأنف الضوئي الجراحي دون أي جرح أو فتح خارجي بالوجه، وذلك بمستشفى السلام التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، أولى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد ويرصد دوت الخليج التفاصيل .

وأضافت هيئة الرعاية الصحية، أنه حضر المريض إلى مستشفى السلام بورسعيد، وكان يعاني من إنسداد تام بالأنف منذ سنوات، وبإجراء الفحوصات الطبية اللازمة تبين وجود ورم في الجهة اليسرى من الأنف، وقد تسبب في تآكل الجدار الوجني الأمامي، مما أدى إلى ضغط على العين من الأسفل بسبب وجود الورم.

نجاح استئصال ورم بالأنف عبر المنظار الضوئي بمستشفى السلام ببورسعيد

وتابعت: أنه على الفور تم تجهيز المريض، وإجراء جراحة استئصال الورم اللازمة له باستخدام منظار الأنف الضوئي الجراحي، أحد التقنيات العلاجية الحديثة المستخدمة في استئصال الأورام دون أي جرح أو فتح خارجي، وذلك على يد نخبة من أمهر الأطباء الاستشاريين والأخصائيين في علاج أمراض الأنف والأذن بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية، لافتة إلى إتمام العملية بنجاح واستقرار الحالة الصحية للمريض، وخروجه من المستشفى بعد 24 من إجراء العملية.

واستكملت، أنه ضم الفريق الطبي المعالج للمريض، د. أنور عبدالعاطي إبراهيم مدرس واستشاري الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب جامعة المنوفية واستشاري زراعة القوقعة بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية، د. محمد فايز القاضي أخصائي الأنف والأذن والحنجرة وزراعة القوقعة، د. بسادة شحاتة عطا أخصائي الأنف والأذن والحنجرة وزراعة القوقعة، د. محمد جودة طبيب مقيم الأنف والأذن والحنجرة، د. وسام فوزي أخصائي التخدير، وبمشاركة الفريق المتميز من التمريض بالمستشفى.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن مستشفى السلام صرح طبي كبير ضمن المستشفيات متعددة التخصصات الطبية التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، وأنها تتميز بتوفير الخدمات المستحدثة لعلاج المرضى داخل نطاق المحافظة وبأحدث التقنيات العالمية، ومنها خدمات التشخيص المبكر لحالات التشوه أو التمدد الشريانى بالمخ، علاج مرضى التصلب المتعدد، عمليات وجراحات المخ والأعصاب، جراحات الأورام والمناظير، عمليات تغيير المفاصل كاملة، جراحات التجميل والحروق، إضافة إلى جراحات القلب والصدر، الوجه والفكين، الأوعية الدموية وزراعة القوقعة.

استئصال ورم بالأنف عبر المنظار الضوئي بمستشفى السلام ببورسعيد

ولفت السبكي، إلى أن المستشفى مقامة على مساحة 13,984 ألف متر مربع، وتتكون من 4 مبانى "المبنى القبلي، المبنى اللينك، المبنى البحري، مبنى العيادات الخارجية"، وأنه تبلغ الطاقة الاستيعابية للمستشفى، 95 سرير داخلى، 4 غرف عمليات، 5 أسِرة تحضير، 6 أسِرة إفاقة، 15 عيادة خارجية، بالإضافة إلى أقسام العلاج الطبيعى والخدمات التشخيصية والصيدلة والصيدلة الإكلينيكية والاستقبال والطوارئ بالمستشفى.