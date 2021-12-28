وزير التعليم:طالبنا وزارة الدفاع بقضاء خريجين كليات التربية فترة التجنيد بالمدارس  ولكن تم الرفض

/668959/وزير-التعليمطالبنا-وزارة-الدفاع-بقضاء-خريجين-كليات-التربية-فترة-التجنيد-بالمدارس- ولكن-تم-الرفض

أعرب الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، عن سعادته بعدد الأدوات الرقابية الكثيرة التى استعرضها أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، مشيرا إلى أن ذلك دليل على الإهتمام بمشكلات التعليم وهو شئ صحى، متابعا: يسعدنى الرد على تلك الأدوات وقال الوزير :"نحن شركاء وكلنا مصريين ولسنا جبهتين، وكلنا أولياء أمور و لنا رأى فيما نسمعه، واعذرونى اننى لم أكن أعمل بالسياسة من قبل ولغتى مباشرة، واتمنى مساعدة النواب فى حل كثير من القضايا"

دوت الخليج

وقال شوقي، إن الوزارة تضع أمامها المشكلات المتعلقة بالمعلمين، موضحا أن هناك تعاون مع كليات التربية والمجلس الأعلى للجامعات ووزارات المالية والتخطيط، حيث تدرس الوزارة الاستعانة بخريجي كليات التربية لتدريس المناهج الجديدة، وشخصيا أريد استثناء الأطباء والمعلمين من عدم التعيين في الجهاز الإداري، ولكنه قانون وضعه النواب أنفسهم.

وزير التعليم: لدينا مشاكل ممتدة من 2016 ولكن استطعنا تغيير الفكر القديم في التدريس

وتابع الوزير خلال الجلسة العامة: عشت في أوروبا وأمريكا سنوات، شهدت خلالها فخر الناس بالتطوع في الكيانات المجتمعية المختلفة، وقد عايشت وجود متطوعين في التدريس والتعليم بالغرب وهو أمر متعارف عليه، حيث ورد إلينا رجال وسيدات أفاضل لديهم الوقت والرغبة في التطوع للتدريس، وقد اشترطنا وجود المؤهل التربوى للمتطوعين واستغرب تصوير الأمر كما لو أنه إهانة للمعلم.

وأضاف الوزير: كنا في المركز قبل الأخير في العام 2016 بمؤشر جودة التعليم، ولدينا مشاكل ممتدة من 2016، ولكن استطعنا تغيير الفكر القديم في التدريس، حيث اتخذنا المسار الأصعب للارتفاع من المراكز الأخيرة بمؤشرات جودة التعليم، مشكلة الـ 30 ألف معلم ممتدة من وزراء سابقين، وكانت لدينا مشكلة في طريقة طباعة الكتب وجودتها، ولكن سيطرنا على ذلك بأدوات ومحددات في الموازنة وحسن ترتيب الأولويات، لدينا موارد نعمل بها، وقوانين تحكم أداء وزارة التربية والتعليم.