نقل النواب تناقش عدد من طلبات احاطة للنواب..صور  

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عقدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اجتماعا اليوم لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة المقدمة من النواب وبدات اللجنة بمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد حجازي، بشأن سوء حالة محطات قطار شبين الكوم وشنوان وطنبدى وكفر البتانون بمحافظة المنوفية، وعدم مطابقة الأرصفة للمواصفات الفنية بما يعرض حياة المواطنين للخطر.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع نقل النواب اليوم كما تستانف اللجنة مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب هاني مصطفى خضر، بشأن الحاجة إلى إنشاء كوبري أعلى مزلقان بركة السبع بمحافظة المنوفية وكذلك مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الطوخى القصبي، بشأن الجدوى الاقتصادية من تشغيل خط قطار المرج/ شبين القناطر في ظل عزوف أغلب الأهالي عنه وضرورة تركيز الهيئة على خطوط القطارات الرابطة فيما بين المحافظات. وتستكمل اللجنة اعمالها بمناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبأحمد دندش، بشأن: • عدم الاستفادة من كوبري عزت الواقع على طريق ترعة الإسماعيلية/ السويس بين قريتي الضبعية وعين غصين، هذا بالإضافة إلى الكوبري الواقعة أمامه على مصرف الضبعية. عدم إنشاء مزلقان على خط سكك حديد الإسماعيلية/ السويس عند الكيلو 8/6 بين محطتي عين غصين والضبعية، رغم سبق موافقة الهيئة القومية لسكك حديد مصر على إنشائه.

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