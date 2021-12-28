/668965/طاقة-النواب-تستدعي-مسئولي-وزارة-الاسكان-للرد-علي-عدم-توصيل-الغاز-لمدينة-قنا-الجديدة

قررت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، استدعاء مسئولي وزارة الاسكان، لتوضيح أسباب عدم توصيل الغاز الطبيعي لمدينة قنا الجديدة بعد 22 عاماً من إنشائها.

دوت الخليج

وأكد النائب حمادة الجبلاوي وكيل للجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال مناقشة طلب الاحاطه الذي تقدم به ،بشأن عدم توصيل الغاز الطبيعي لمدينة قنا الجديدة والتي تم إنشاؤها بالقرار الجمهوري رقم (197) لسنة 2000 مؤكدا بأن شركات الغاز الطبيعي، أكدت بأنه تم تقديم خطة لهيئة المجتمعات العمرانية منذ 2019 وإلي الآن لم يتم الرد بخصوص خطة توصيل الغاز من عدمة .

حمادة الجبلاوي: التمثيل الحاضر من وزارة الاسكان غير مناسب

وأضاف الجبلاوي، أنه من غير المعقول أن يكون اجمالي اشغال المدينة وتسكينها حوالي 65 % ولايوجد غاز طبيعي ، ويتم الاعتماد علي الانبوبه التي يسير بها لامواطن 25 كيلو .

وتابع الجبلاوي، بأن التمثيل الحاضر من وزارة الاسكان غير مناسب ولايمكنه اتخاذ قرار او الرد ، ومن ثم قررت اللجنة استدعاء نائب وزير الاسكان للرد علي طلب الإحاطة وأسباب التاخير