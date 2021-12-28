/668966/علاء-عابد-يوجه-التحية-للرئيس-السيسي-لاهتمامه-بتطوير-السكة-الحديد

وجه النائب علا عابد رئيس لجنه النقل في مجلس النواب، تحية شكر وتقدير للرئيس السيسي الذي يعمل على تطوير مصر من جنوبها الي شمالها ومن غربها الي شرقها وبعزيمه المقاتل الذي يدافع بصدق وإخلاص عن وطنه واهتمامه بكل طوائف الشعب المصري لتحقيق تنميه شامله في مصر ، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اول رئيس لمصر تبني قضيه تطوير وميكنه السكه الحديد منذ انشائها.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع نقل النواب اليوم

تطوير السكة الحديد

واكد رئيس لجنة النقل والمواصلات ، في كلمته امام اجتماع لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب اليوم لمناقشة عدد من طلبات الاحاطه المقدمه من النواب، أن الرئيس وجه اليوم عدد من الرسائل للشعب المصري وللمستفيدين من هذا المرفق الحيوي أنه لن تكون هناك زياده في الاسعار الركوب الا بعد الانتهاء من تطوير المرفق الحيوي والهام واصراره علي تحقيق أعلي درجات الامان فيه .

واكد النائب علاء عابد ، ان الرئيس شدد علي ميكنه هذا المرفق للحد من الحوادث ، مع تدريب القائمين عليه علي التعامل مع الآليات الجديده والميكنه الحديثه وهو ما يحتاج من العاملين في السكه الحديد لتطوير مهاراتهم وامكانيتهم للتعامل مع التحديثات المدخله عليها.

وأكد النائب عابد ، أن الرساله الثالثه التي تضمنها حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي هي لمن يكرهون التطوير والذين يتعمدون تخريب القطارات سواء بقذفها بالطوب او سرقه محتوياتها ، مشددأ ان هذه المرفق الحيوي يخدم سنويا عشرات الملايين من المصريين منهم اقرباء واصدقاءء هولاء المخربين.

ودعا النائب علاء عابد الجميع الي حمايه الانجازات التي تتحقق علي الارض لان هذه الانجازات اقيمت من اجل الشعب المصري وليس بحثا عن مجد شخصي لاي شخص .