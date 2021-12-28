/668970/مئوية-بابا-عبده-2-ظنوا-أن-عبد-المنعم-مدبولي-من-أولياء-الله-واعطى-أشرف-عبد-الباقي-فرصة-عمره

ظنوا أن الراحل عبد المنعم مدبولي ولي من أولياء الله الصالحين، هكذا تحدث ابنته في آحدى اللقاءات، التي نُشرت في كتاب "في بيوت الحبايب"، وبمناسبة مئوية عبد المنعم مدبولي التي تحل اليوم 28 ديسمبر، ننشر كواليس هذا الموقف.

دوت الخليج تنشر الحلقة الثانية من سلسلة مئوية بابا عبده في السطور التالية وذلك اقتباسًا من كتاب "في بيوت الحبايب.. الأبناء يفتحون خزائن الأسرار"، للكاتبة زينب عبد اللاه

عبد المنعم مدبولي من أولياء الله الصالحين!

تحكي الابنة أحد المواقف الطريفة التي حدثت لوالدها أثناء وجوده بالحرم المكي مع والدتها، حيث رآه أحد الحجاج المصريين وسلم عليه وقبل رأسه ويده، وكان هناك وفد آسيوي وعندما رأوا الرجل يفعل ذلك، اعتقدوا أن الفنان عبدالمنعم مدبولي ولي من الأولياء فتزاحم الناس عليه وأخذوا يقبلون يده ورأسه ولم يستطع الخروج من الحرم إلا بالبوليس.

جانب إنساني عن بابا عبده

كان بابا عبده رقيقا متأثرا بكونه تربى يتيما، فكان يتأثر بشدة عندما يرى طفلا يبكي ولو في الأفلام، ومن أكثر المواقف التي بکی وتأثر فيها عندما أصيبت والدتي بجلطة، فكنا ندخل عليه غرفته ونجده منهارًا وحزينا حتى شفيت من مرضها.

أصعب موقف مر على عبد المنعم مدبولي

تتحدث الابنة عن أصعب المواقف التي مرت على أبيها قائلة: "في أوائل الستينيات أراد البعض إبعاده عن مسرح التليفزيون، فحزن حزنًا شديدًا وشعر بعدم التقدير، وعندما أراد السيد بدير أن يسترضيه، قال: "خلاص بطلت تمثيل وهابيع كشري"، وبالفعل توقف فترة عن التمثيل وساءت حالته النفسية".

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عبد المنعم مدبولي يكتشف عادل إمام وآخرين

كما تقول الابنة بفخر: "والدي كان له دور كبير في اكتشاف معظم نجوم الكوميديا الذين ظهروا بعد جيله ومنهم عادل إمام وسعيد صالح، صلاح السعدني، أشرف عبدالباقي، وحتى محمد سعد، فهو الذي أعطاهم الدفعة الأولى، فمثلا أشرف عبدالباقي كان يؤدي دورا صامتا في أول أعماله، وشعر والدي أنه موهوب فمنحه مساحة حتى يتحدث على المسرح، وهذا ما فعله مع الراحل أحمد زكي عندما منحه مساحة في مسرحية هالو شلبي لتقليد الفنانين، رغم أن دورة الأصلي كان جرسونا يقدم القهوة دون أن يتحدث”.

كما اكتشف والدي الجانب الكوميدي في عادل إمام، وعرض عليه دور الكاتب في مسرحية "أنا وهو وهي"، ووقتها قال له عادل إمام: "أنا مش بتاع كوميدي أنا بتاع كلاسيكيات، ونصحه والدي بالتجربة فأبدع وظهرت موهبته في الكوميديا".