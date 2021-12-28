برئاسة عماد سعد حموده..إسكان البرلمان تناقش نتائج زيارة اللجنة لمطروح

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/668974/برئاسة-عماد-سعد-حمودهإسكان-البرلمان-تناقش-نتائج-زيارة-اللجنة-لمطروح
استعرضت لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية، برئاسة النائب عماد سعد حموده، رئيس اللجنة، نتائج الزيارة الميدانية التي قامت بها اللجنة إلى محافظة مطروح ومدينة العلمين الجديدة في الفترة من 7 إلى 10 من ديسمبر سنة 2021.
دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع اسكان النواب برئاسة عماد حموده
مدينة العلمين الجديدة
كما ناقشت اللجنة برئاسة النائب عماد سعد حموده، موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة فتحية السونسي، بشأن توقف أعمال مشروع الصرف الصحي بمدينة سيوة محافظة مطروح.
هذا ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، بعد الاستماع لعدد من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة الموجهة لوزير التربية والتعليم.
ويعاود المجلس، عقد جلساته العامة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 4 يناير 2022.وقرر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إحالة كافة الأدوات الرقابية التي ناقشتها الجلسة اليوم، والموجهة لوزير التربية والتعليم، وكذلك ردود طارق شوقي عليها، إلى لجنة التعليم والبحث العلمي لدراستها وإعداد تقرير بشأنها.
وكان قد أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ،جميع طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من الأعضاء حول ملف التعليم ماقبل الجامعي ،إلى لجنة التعليم بالمجلس لمناقشتها وأعداد تقرير حولها .
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب:على من يرغب من الأعضاء فى المشاركة بالمناقشات ،عليه بحضور اجتماعات اللجنة البرلمانية .
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