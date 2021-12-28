/668976/طاقة-النواب-توصي-بإرسال-هيئة-الطرق-والكباري-والقابضة-للغاز-بيانها-لطريق-القنايات

اوصت لجنة الطاقة والبيئة، برئاسة المهندس حسام عوض الله ، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء ، بإرسال بيان واضح حول الطريق المتبقي لمدينة القنايات من رئيس الهيئة للطرق والكباري ورئيس الشركة القابضة في خلال ٥ ايّام .

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع طاقة النواب اليوم

الطرق والكباري

جاء ذلك اثناء مناقشة طلب الاحاطة المقدم من النائبة إيمان خضر، بشأن ضرورة توصيل الغاز الطبيعي إلى الجزء المتبقي لمدينة القنايات بمحافظة الشرقية، حيث إنه يوجد خلاف ونزاع قائم بين هيئة الطرق والكباري والشركة المنفذة لأعمال توصيل الغاز.

وقالت النائبة مقدمة الطلب، خلال اجتماع اللجنة ان الطريق غير مؤهل للسير او المركبات لان به كسور متفرقة ، كما ان هذا الطريق لم يتم رصفه منذ ٢٠ سنة.

وطالبت بدخول الغاز وإصلاح الطريق موضحة ان متبقي منه ويحتاج الي إصلاح حوالي ٢كيلو ونصف يتكلف حوالي ٨ مليون.

وطالب النائب عبد الباقي تركيا بعمل هيئة مستقلة لرد الشىء لأصله تضم وزارات الاسكان والاتصالات والبترول والتنمية المحلية.

وقال النائب عمرو القطامي، ان هناك ازمة حقيقية بين الوزرات حول رد الشىء لأصله ، وهناك ايضا تداخل يؤثر بالسلب علي العملية الإصلاحية التي تتناول تطوير البنية التحتية، مؤكدا ان مشروع حياة كريمة سيظل من اقوي المبادرات الرئاسية لحل أزمات يرجع عهدها لسنين طويلة .

وعلقت ممثلة عن هيئة الطرق والكبار، ان هناك إعفاءات لبعض الطرق ضمن مشروع حياة كريمة، موضحة ان هناك طريق جديد بالمنطقة "طريق حر" سيتم افتتاحه اخر يناير القادم وبمجرد الانتهاء منه سيتم العمل بهذا الطريق من أعمال صيانة وإصلاحات .