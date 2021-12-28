جدة - نرمين السيد - وطالب الرئيس بعمل منفذ أو معرض لأصحاب الحرب اليدوية لعرض منتجاتهم. ومازح الرئيس أحد أصحاب الحرف اليدوية بعدما أهداه هدية من المنتجات اليدوية، قائلا: "لو عايز تهادينى هادى الناس دى كلها". كما طلبت إحدى العارضات من الرئيس، بعمل معرض دائم لهم فى أسوان، لعرض منتجاتهم بشكل مستمر. وتأتى جولة الرئيس ضمن افتتاح عدد من المشروعات بمحافظات صعيد مصر ضمن فعاليات أسبوع الصعيد، والذى شمل افتتاح عدد من المشاريع ومحاور الطرق العملاقة فى عدد من المحافظات. ووصل الرئيس السيسى، لافتتاح مدينة أسوان الجديدة وتفقد كورنيش المدينة ومنطقة الإسكان والفيلات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيسى لأحد عارضى المنتجات اليدوية: لو عايز تهادينى هادى الناس دى كلها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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