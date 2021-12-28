النشرة المرورية .. خريطة الزحام فى المحافظات والشوارع الرئيسية

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى مداخلة هاتفية ببرنامج "افصل واسمع" مع الإعلامى محمد نشأت والإعلامية شيماء حافظ المذاع على "الراديو 9090"، مساء اليوم، أن محافظة الإسكندرية شهدت بعض الأحجام عند منطقة سيدى جابر وجناكليس ومحور فيكترا مانويل، كما ظهرت بعض الكثافات فى محور قناة السويس وطالب بسلوك محور المحمودية.

وذكر أن الشرقية شهد بعض الكثافات بمحور طلبة عويضة والمحطة، وفى الغربية وجه العميد وائل حمودة مدير الإدارة العامة للمرور، الخدمات بتصفية أى كثافات متوقعة خلال اليوم خصوصًا عند كوبرى فاروق بمدينة طنطا.

وتابع:"ظهرت بعض الأحجام أعلى الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، عند مناطق أعلى الزراعى، ومناطق طريق الكنيسة، والمنيب والمتجه إلى الأوتوستراد نتيجة أعمال التوسعة".

وقال صابر إن الجيزة شهدت بعض الكثافات فى شارع مراد نتيجة أعمال التطوير بميدان الجلاء، وطالب سلوك شارعى الجامعة والسودان، وطالب بالابتعاد عن كوبرى عباس، كما وجه اللواء محمد لبنة، مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، على نشر الخدمات المرورية بمحاور الجيزة لاستعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذورة المسائية.

ونوه صابر أن الإدارة العامة برئاسة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات، لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

وفى القاهرة، انحسرت الأحجام فى طريق الكورنيش خصوصا عند مناطق جاردن سيتى والمعادى وطالب باستخدام محور الأوتوستراد، كما ظهرت بعض الكثافات بمحور صلاح سالم وطالب باستخدام محور النصر.