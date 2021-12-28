الرعاية الصحية تنجح فى استئصال ورم عبر منظار الأنف الضوئى

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح عملية استئصال ورم بالأنف بالكامل لمريض عمره 67 عامًا عبر منظار الأنف الضوئى الجراحى دون أى جرح أو فتح خارجى بالوجه، وذلك بمستشفى السلام التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، أولى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد.





وأضافت هيئة الرعاية الصحية، أنه حضر المريض إلى مستشفى السلام بورسعيد، وكان يعانى من انسداد تام بالأنف منذ سنوات، وبإجراء الفحوصات الطبية اللازمة تبين وجود ورم فى الجهة اليسرى من الأنف، وقد تسبب فى تآكل الجدار الوجنى الأمامى، مما أدى إلى ضغط على العين من الأسفل بسبب وجود الورم.

وتابعت:"أنه على الفور تم تجهيز المريض، وإجراء جراحة استئصال الورم اللازمة له باستخدام منظار الأنف الضوئى الجراحى، أحد التقنيات العلاجية الحديثة المستخدمة فى استئصال الأورام دون أى جرح أو فتح خارجى، وذلك على يد نخبة من أمهر الأطباء الاستشاريين والأخصائيين فى علاج أمراض الأنف والأذن بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية، لافتة إلى إتمام العملية بنجاح واستقرار الحالة الصحية للمريض، وخروجه من المستشفى بعد 24 من إجراء العملية".

واستكملت أنه ضم الفريق الطبى المعالج للمريض، الدكتور أنور عبدالعاطى إبراهيم مدرس واستشارى الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب جامعة المنوفية واستشارى زراعة القوقعة بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية، الدكتور محمد فايز القاضى أخصائى الأنف والأذن والحنجرة وزراعة القوقعة، الدكتور بسادة شحاتة عطا أخصائى الأنف والأذن والحنجرة وزراعة القوقعة، الدكتور محمد جودة طبيب مقيم الأنف والأذن والحنجرة، الدكتور وسام فوزى أخصائى التخدير، وبمشاركة الفريق المتميز من التمريض بالمستشفى.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، أن مستشفى السلام صرح طبى كبير ضمن المستشفيات متعددة التخصصات الطبية التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، وأنها تتميز بتوفير الخدمات المستحدثة لعلاج المرضى داخل نطاق المحافظة وبأحدث التقنيات العالمية، ومنها خدمات التشخيص المبكر لحالات التشوه أو التمدد الشريانى بالمخ، علاج مرضى التصلب المتعدد، عمليات وجراحات المخ والأعصاب، جراحات الأورام والمناظير، عمليات تغيير المفاصل كاملة، جراحات التجميل والحروق، إضافة إلى جراحات القلب والصدر، الوجه والفكين، الأوعية الدموية وزراعة القوقعة.

ولفت السبكى، إلى أن المستشفى مقامة على مساحة 13.984 ألف متر مربع، وتتكون من 4 مبانى "المبنى القبلى، المبنى اللينك، المبنى البحرى، مبنى العيادات الخارجية"، وأنه تبلغ الطاقة الاستيعابية للمستشفى، 95 سرير داخلى، 4 غرف عمليات، 5 أسِرة تحضير، 6 أسِرة إفاقة، 15 عيادة خارجية، بالإضافة إلى أقسام العلاج الطبيعى والخدمات التشخيصية والصيدلة والصيدلة الإكلينيكية والاستقبال والطوارئ بالمستشفى.