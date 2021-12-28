الطقس الآن.. سحب محملة بأمطار تسقط فى هذه المناطق (صور أقمار صناعية)

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، عن توقعاتها لحالة الطقس اليوم، مؤكدة أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثف للسحب المخفضة على السواحل الشمالية والدلتا يصاحبها سقوط الأمطار متفاوتة الشدة.





ونشرت الأرصاد، آخر صور الأقمارالصناعية مؤكدًا أنه يسود اليوم على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد طقس معتدل، أما السواحل الغربية ستشهد طقس مائل للبرودة، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وذلك خلال ساعات النهار. أما ليلا فيسود طقس شديد البرودة على جميع أنحاء الجمهورية ويصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء. تتكون الشبورة المائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. وعن سقط الأمطار، فتشد مناطق السواحل الشمالية وشمال الدلتا سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة 40% تقريبا، وتشهد مناطق من جنوب البلاد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر أمطار خفيفة 30% تقريبا على فترات متقطعة.

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