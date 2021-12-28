عاجل.. الرئيس السيسى يصل إلى مقر افتتاح مدينة أسوان الجديدة

جدة - نرمين السيد - وصل الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى مقر افتتاح مدينة أسوان الجديدة، تمهيدا لافتتاحها



جدة - نرمين السيد - وصل الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى مقر افتتاح مدينة أسوان الجديدة، تمهيدا لافتتاحها وتفقد الرئيس كورنيش المدينة ومنطقة الإسكان والفيلات، وفقا لما أفادت به قناة «إكسترا نيوز» فى خبر عاجل.

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