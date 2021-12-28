بعد مطالبة الأهالى.. السيسى يوجه بإنشاء معرض دائم للحرف اليدوية بأسوان

جدة - نرمين السيد - ودار حوار بين الرئيس السيسى، وعدد من سيدات أسوان، على هامش حضوره افتتاح مدينة أسوان الجديدة.
وقال الرئيس السيسى ردا على مطالبهم: "بقولكم إيه اختاروا مكان وإحنا هنعمله معرض دايم علطول"، واختتم حديثه بالقول: "هنعملكم المعرض اللى انتو عايزينه".
وتأتى جولة الرئيس ضمن افتتاح عدد من المشروعات بمحافظات صعيد مصر ضمن فعاليات أسبوع الصعيد، والذى شمل افتتاح عدد من المشاريع ومحاور الطرق العملاقة فى عدد من المحافظات.
ووصل الرئيس السيسى، لافتتاح مدينة أسوان الجديدة وتفقد كورنيش المدينة ومنطقة الإسكان والفيلات.
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