السيسى يتفقد توسعات مصنع كيما وتطوير محطة سكة حديد أسوان «صور»

جدة - نرمين السيد - تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، أعمال التطوير والتوسعات الجديدة فى مصنع اليوريا ونترات الأمونيا (كيما 2) بمحافظة أسوان، الذى يعد من أهم الصروح العملاقة فى صعيد مصر، حيث تبلغ طاقته الإنتاجية 1200 طن يوميا من الأمونيا واليوريا المحببة، وبلغت تكلفة التطوير به أكثر من 11.6 مليار جنيه.





واستمع الرئيس السيسى لشرح مفصل عن العملية الانتاجية بمصنع شركة (كيما 2) للأسمدة، وما تم استخدامه من أحدث تكنولوجيا فى العالم فى انتاج الأمونيا واليوريا. رافق الرئيس السيسى خلال الجولة التفقدية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة. كما تفقد الرئيس السيسى محطة السكك الحديدية فى مدينة أسوان، يرافقه وزير النقل والمواصلات المهندس كامل الوزير.

واستمع الرئيس إلى شرح مفصل من وزير النقل حول الوحدات المتحركة الجديدة بمختلف أنواعها من قاطرات وعربات السكك الحديدية.

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