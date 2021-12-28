سفير مصر في الكويت يلتقي محافظ الأحمدي

استقبل محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد السفير أسامة شلتوت، سفير جمهورية مصر العربية في الكويت، في 27 ديسمبر 2021 بديوان عام محافظة الأحمدي.

وقد تناول اللقاء العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة التي تربط قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، كما تم بحث ومناقشة آفاق تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، والفرص والإمكانات المتاحة لتطوير التعاون المُشترك وتبادل الخبرات، ولاسيما في مجال الإدارة المحلية.