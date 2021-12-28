لقاءات السفير المصري غير المقيم بمولدوفا مع عدد من المسئولين

قام السفير مؤيد الضلعي، سفير جمهورية مصر العربية غير المقيم بمولدوفا، بزيارة إلى العاصمة "كيشيناو"، حيث شملت عقد اجتماعات مع كل من رئيس البرلمان، ورئيسة الحكومة، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والاندماج الأوروبي، ووزير الاقتصاد، ووزير الزراعة والأمن الغذائي، بالإضافة إلى عقد اجتماع مع غرفة تنشيط السياحة.

استعرض السفير مؤيد الضلعي خلال تلك الاجتماعات جهود الحكومة المصرية لمكافحة جائحة كورونا مع الحفاظ في نفس الوقت على معدلات النمو الاقتصادي، منوهاً إلى التطورات التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة في شتي القطاعات ومنها البنية التحتية والطاقة والتحول الرقمي، وهي المجالات التي أصبحت مصر تتمتع فيها بالكثير من الخبرات. كما أشاد بالتعاون والتنسيق السياسي بين البلدين فيما يتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي، وعبر عن تقديره لدعم مولدوفا للترشيحات المصرية على مستوى الأمم المتحدة. هذا، وأعرب السفير المصري عن سعادته باستقبال مصر لأعداد كبيرة من السياح المولدوفيين خلال الموسم السياحي الماضي.

ومن جانبهم، أكد مسئولو الحكومة المولدوفية على تقديرهم لدور مصر السياسي في نطاقها الإقليمي وعلى المستوي الدولي، معربين عن تطلعهم للعمل من أجل تعزيز سبل التعاون الثنائي بين البلدين، وزيادة حجم التجارة البينية، ومنوهين إلى أن مصر احتلت مؤخراً المركز الثالث كأهم مقصد سياحي تم زيارته من جانب سائحي البلاد خلال الموسم السياحي الماضي.