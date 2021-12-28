وزير التعليم أمام البرلمان:لو جبنا إمتحانات التمنينات فى العربى والفيزياء دلوقتى..«الأمهات هتقول ده تعجيزى».. فيديو

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قال وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، أن لأول مرة يكون لدينا خطة لتطوير التعليم وإطار عام للمناهج، قائلا،" لم يكن لدينا ذلك من قبل، أول مرة نبقى عارفين رايحين فين".

دوت الخليج

وأضاف خلال كلمته بالجلسة العامة، لم نبدأ التطوير بالصف الرابع، مثلما يقول البعض، وإنما التطوير بدأ من أولى ابتدائى، متابعا،:" ولكن الدوشة دى علشان شايفين كتب سنة رابعة كبيرة".

وزير التعليم: الطالب المصرى يعانى من فجوة دراسية

وتابع وزير التعليم: ولكن أؤكد أن منهج رابعة من أفضل المناهج وذلك ليس بشهادتى بل بشهادة مؤسسات دولية.

وأضاف :"لو عاوزين ننتشل ولادنا لفوق مش هنقعد نجلد فى بعض، المشروع مش هزار ولا نزهة.

وقال شوقي: الكتب دى على أعلى مستوى فى العالم، هنافس بها الدول الكبرى مثل فلندا، مضيفا، أما عن حجم الكتب سوف يكون هناك تسلسل ونخاطب المدارس بالتماشى مع التسلسل الطبيعى لها.

وأوضح أن أزمة تلك المناهج، هى أنها أكبر من العام الدراسى المصري، والذى يصل إلى 100 يوم فقط، بينما باقى الدول الكبير يتعدى ال 180 يوم.

وأشار إلى أن الطالب المصرى يعانى من فجوة دراسية بسبب ان العام الدراسى 100 يوم فقط وباقى العام بدون دراسة.

قال وزير التربية والتعليم، إن هناك جريمة كانت ترتكب فى حق الأجيال القديمة فى مجال التعليم ، حيث كان الهدف الأساسي هو العمل على نجاحهم ، دون أن يتعلموا .

وأكد الوزير ، ردا على شكاوي النواب من صعوبة منهج الصف الرابع الابتدائي ، نحن نحاول أن نقدم للتلاميذ نفس المنهج الذى يحصل عليهم أقرانهم فى مختلف دول العالم ، قائلا : يبج أن ننسي كلمة الامتحان وما يوجد هو تقييم ".

ووجه الوزير حديثه للنواب : " المنهج لا يوجد به م امتحان يخوف الطلبة .. أجعلوهم يستمعوا بالتعليم من خلال رتم هادئ ويحصلوا على افضل ما فيه ".