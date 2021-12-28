/668979/حسام-المندوة-يكشف-موقفه-من-إنتخابات-الزمالك-فيديو

كشف النائب حسام المندوه عضو لجنة نادي الزمالك السابقة، عن موقف ترشحه في انتخابات القلعة البيضاء، والتي انتشرت في العديد من المواقع في وقت سابق بنزوله، وهناك الذي أكد بعد خوضة للإنتخابات.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال حسام المندوه في تصريحات خاصة لت دوت الخليج: " الجو العام غير مستقر لترشحي للانتخابات بالزمالك".

وأضاف: "أعلن انسحابي عن خوض انتخابات نادي الزمالك".

وزاد: "ممكن بعد ساعة من الان يتم الطعن على الانتخابات".

واختتم: "أنا تحت أمر الزمالك في اي وقت، أهم شئ الإستقرار داخل النادي".

حسام المندوة بالزمالك

وتواجد النائب حسام المندوة عضو لجنة الزمالك السابقة، بنادي مية عقبة، والتي أكد فيها مراسل دوت الخليج من داخل النادي على حضور المندوة للنادي لتوضيح موقفه في تقديم أوراق ترشحه في الإنتخابات.

المندوة يوضح موقف شيكابالا

أكد حسام المندوه، عضو مجلس إدارة الزمالك، أن موقف محمود شيكابالا في المشاركة مع الفريق غير واضحة حتى الأن.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "القناة الأولى المصرية" "نتنمنى حل الأمر بشكل ودي حتى لا يتم تصعيد الأمر خلال الفترة القادمة".

وواصل "التسوية والتحكيم أصدرت قرار برفع العقوبة، وهذا القرار ملزم من أجل تنفيذة خلال الفترة القادمة ولكن لا يوجد اي جديد حتى الأن، وخاطبنا الاتحاد من أجل معرفة موقف اللاعب من المشاركة خلال الفترة القادمة".

حسام المندوه

وزاد "قرار غيقاف شيكابالا غير منطقي ولا يمت للوائح نهائيا وهناك تباطئ وتجاهل من جانب مسئولي اتحاد كرة القدم المصري، ولا نعرف السبب".

وأكمل "أحمد مجاهد رئيس اتحاد كرة القدم المصري تحدث على التليفزيون بأن شيكابالا لم يتلفظ مطلقا ولم يحدث منه أي خطأ فيجب الاستناد إلى حديثة من أجل رفع العقوبة، ولم يحدث أي سباب من اللاعب وشيكابالا لا يستحق هذه العقوبة الشديدة".

واختتم "شيكابالا يقترب من الأعتزال، ومن الصعب أن تنتهي مسيرتة الكروية بهذه العقوبة الصعبة، وسنتبع الإجراءات القانونية".