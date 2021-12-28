/668980/وزير-شئون-مجلس-النواب-يرد-على-مسئولية-الصحة-والمالية-فى-أزمات-التعليم-فيديو

تعهد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، بإرسال رد من الحكومة على طلبات الإحاطة التي تقدم بها نواب البرلمان لوزير التربية والتعليم و يأتي ذلك بعد ان حمل وزير التربية و التعليم د. طارق شوقي المسئولية لبعض الوزارات خلال الجلسة العامة البرلمان مثل وزارات الصحة و المالية و التخطيط و الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة .

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وقال المستشار علاء الدين فؤاد " سنعرض الامر على رئيس الوزراء المهندس د.مصطفي مدبولي بخصوص ما اثاره وزير التربية و التعليم حول ملف فساد الأغذية المدرسية و اتعهد بالتواصل مع وزارة الصحة ولو هناك أي تقرير سيعرض على المجلس

و تابع: " سيتم التواصل مع وزارات المالية و التخطيط و الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة بخصوص ملف العجز في عدد المدرسين وهذه مسئولية مشتركة للحكومة و سيتم التواصل مع كافة الجهات للرد على البرلمان بخصوص المعلمين و اعرض الامر على رئيس الوزراء و تقديم رد وافي للبرلمان

و انتقد رئيس البرلمان المستشار الدكتور حنفي جبالي كلمة وزير التربية و التعليم د. طارق شوقي و التي قال فيها " انا مش هدخل في اللعبة دي تعليقا على مقاطعة النواب له " و تابع رئيس البرلمان " لن اكتفي بحذف الكلمة من المضبطة ولكني سأعلق بالدستور على صلاحيات البرلمان و الحكومة .

حنفي جبالي : كلمة لعبة التي وردت على لسان وزير التربية والتعليم تؤكد ان الحكومة غير ملمة بأحكام الدستور

وحمل جبالي الحكومة المسئولية قائلا " المضبطة سجلت مسئولية الحكومة عما ورد من أسئلة و اود التعقيب ان جميع سلطات الدولة تتعاون لتحقيق مصلحة الوطن و لسنا سلطة ضد سلطة و انما السلطة التشريعية تقوم بدورها التشريعى يمارس البرلمان اعمال الرقابة على السلطة التنفيذية على النحو المبين في الدستور و حذف لفظ لعبة من المضبطة و لسنا هنا بصدد لعبة و المجلس سلطة تشريعية و لا يكفي حذف اللفظ من المضبطة .