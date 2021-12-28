/668981/العثور-على-جثة-محروقة-بطريق-جسر-طراد-النيل-بنجع-حمادي-بقنا

عثرت الأجهزة الأمنية بقنا، اليوم الثلاثاء، على جثة مجهولة الهوية ومحترقة بنجع حمادي شمال محافظة قنا ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

العثور على جثة محروقة بطريق جسر طراد النيل بنجع حمادي بقنا

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد العثور على جثة أحمد بكرى ملقاة بطريق ومحترقة بقرية في نجع حمادي شمال محافظة قنا، وتكثف الأجهزة الأمنية من تحرياتها لكشف ملابسات الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.

لقي شخص مسن في العقد السادس من عمره مصرعه ،اليوم الثلاثاء، بإدعاء سقوط حفار عليه بمنطقة بحر البقر جنوب محافظة بورسعيد، ويرصد "دوت الخليج" التفاصيل.

العثور على جثة محروقة بطريق جسر طراد النيل بنجع حمادي بقنا

تلقي الدكتور مصطفى شعبان مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد ، اشارة من مستشفى الزهور تفيد بوصول المصاب القطب محمد عبدالله ٥٩ سنة بحر البقر بإدعاء سقوط حفار عليه والحالة العامة سيئة.

وعلي الفور وجه مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، فرق الاطقم الطبية بالمستشفى بعمل الاسعافات الطبية اللازمة للمصاب ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة اثناء عمل الاسعافات الأولية له داخل المستشفى.

ومن جانبه أمر اللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بورسعيد بوضع الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لحين الانتهاء من اصدار تصريح بالدفن ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

جدير بالذكر ان هذه هي حالة الوفاة الثانية التي تحدث ببورسعيد منذ صباح اليوم الثلاثاء، حيث لقي مسن في العقد السادس من عمره مصرعه، في الساعات الاولى من الصباح بمنطقة الحرفيين الكائنة في حي الزهور.