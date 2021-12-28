/668988/اجراءات-مكثفة-لكشف-ملابسات-وفاة-٤-من-أسرة-واحدة-على-إثر-تسمم-غذائي-ببني-سويف

أمر المحامي العام لنيابات بني سويف بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثث لمعرفة سبب الوفاة، وإجراء تحليل وفحص لبقايا الطعام، ومتحصلات فضلات المعدة للجثث الأربعة، واستدعاء زوج المتوفاة والجيران لسماع أقوالهم فى الواقعة لمعرفة تفاصيل الحادث، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها ، مضيفا انه أمر المحامي العام لنيابات بني سويف " المستشار مصطفى المتناوي " بتشكيل فريق من نيابة مركز الواسطى لمناظرة جثث أم وأبنائها الثلاثة ضحايا التسمم الغذائي ويرصد دوت الخليج التفاصيل

كان قد تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، اخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغا بوفاة 4 من اسرة واحدة "سيدة و3 اطفال لقو مصرعهم اثر اصابتهم بادعاء تسمم غذائي " عقب تناولهم وجبة محشي بمنزلهم بمركز الواسطى .

اجراءات مكثفة لكشف ملابسات وفاة ٤ من اسرة واحدة على اثر تسمم غذاءي ببني سويف

وتوفيت سيدة عبدالمحسن سيد 54 سنة، وطه احمد طه 15 سنة، وأية احمد طه 9 سنوات، وعبدالرحمن احمد طه 5 سنوات، يقيمون خلف محطة وقود مدينة الواسطى، شمال محافظة بني سويف ،وتحرر محضر بالواقعة، وتولى النيابة العامة والمباحث الجنائية التحقيقات .

وفي تحليل للواقعة من امام منزل الاسرة وبسؤال الجيران قد افاد البعض منهم : ان ذلك كان حادث مفاجئ لهم وتنبهو بالخبر عن طريق صراخ البعض حول المنزل ، بأن اهل المنزل قد توفو وبالتالي تم نقلهم مشرحة المستشفى المركزي وإتخاذ الاجراءات كما هو موضح بعاليه .