خلال تفقده معرض الصناعات الحرفية بأسوان.. السيسى يقتنى بعض المنتجات

جدة - نرمين السيد - وناقش الرئيس معهم نوعية الخامات التى تصنع منها هذه المنتجات، وطلب الرئيس شراء عدد من هذه المنتجات لتقديمها هدايا للضيوف.

وقال أحد الشباب العارضين، إن منتجاته مصنوعة من الكتان والقطن، والألوان ثابتة وطبيعية بنسبة 100%، موضحا أنها تستخدم كفر للكنبة أو كوفرتة أو ستار، موضحا: "إحنا بنصدر وبنشارك فى كل المعارض وروحنا إلى 25 دولة".

وعلق الرئيس على هذه المنتجات قائلا: "الألوان جميلة وحافظوا عليها"، قائلا إنه سيشترى بعض هذه المنتجات لتقديمها للضيوف، الأمر الذى فرح به العارضين، وأصر أحدهم على تقديم هدية خاصة للرئيس، كما قدم له طلبا خاصا فى ظرف مغلق.

من جهته، قال الرئيس لأحد الشباب: "لو عايز دعم فى الاتجاه ده أنا معاك.. شغل محترم، وعايز أقولك إن مصر والإسكندرية والصعيد محتاجين يشوفوا المنتجات دى.. ودى حاجة جميلة".

وفى حديثه آخر مع إحدى العارضات، بكورنيش مدينة أسوان الجديدة، قال الرئيس: "إحنا عاملين فى العاصمة الجديدة مكان كبير للتراث، محتاجين لما يطلع يبقا قوى جدا علشان الصورة اللى احنا بنديها للناس إحنا فين؟ فلازم المجموعة اللى تخش معانا تكون قوية قوى ومحترفة جدا لأن الفرصة اللى هتبقى موجودة.. مش فرصة مكسب، ولكن مكسب لتاريخ مصر والدول كلها بتعمل تاريخ، احنا عندنا تاريخ وتراث جميل".

وشدد الرئيس فى حديثه مؤكدا: "عاوزين نحييه بناس فاهمة كويس وشاطرة فى الموضوع بحيث لما نبدأ تكونوا راجعتوه.. فرصة للأماكن، بس قلت للدكتور مصطفى معنى إن فيه إحلال عاوزين كل اللى عندنا نحط الحاجة ذات الجودة العالية ويبتدى نبنى عليها وهخلى تحيا مصر تدفع للمكان الغالى قوى لمدة سنتين".