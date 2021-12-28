عاجل.. السيسى يخصص 200 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لصالح الصناعات الحرفية

جدة - نرمين السيد - وخلال جولته، وجه الرئيس السيسى، بتخصيص عائد 200 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لصالح دعم الصناعات الحرفية، مشيرا إلى أن الدولة معنية بالحفاظ على التراث وإحيائه.

وأعربت إحدى سيدات أسوان عن سعادتها البالغة لمقابلة الرئيس، قائلة: "إحنا فى غاية السعادة لما تهل علينا يهل علينا الخير والبركة شعب أسوان بيعشق تراب رجليك علشان حضرتك طيب القلب وأب كريم، بنشكر كل الناس القائمين لأنهم اتاحوا لنا فرصة نقابل سيادتك وجها لوجه، وده شرف".

وأوضحت السيدة الأسوانية: "بنشكر كل الناس والوزارات والجهات المعنية التى أتاحت لنا الفرصة لمقابلة سيادتك وجهًا لوجه، أسوان بتشكر سيادتك، لكن النوبة بتشكر سيادتك شكر خاص جدًا».

ورد الرئيس السيسى قائلا: "كتر خيرك، والله أنا اللى سعيد بيك".

وعرضت السيدة النوبية على الرئيس المنتجات التى تنتجها من بعض الحُلى من الذهب النوبى، وإكسسوارات ترتديها السيدات، لافتة إلى أنهم يذهبون إلى الموسكى فى القاهرة لشراء المستلزمات.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أجرى قبل قليل، جولة تفقدية بمدينة أسوان الجديدة وكورنيش المدينة ومنطقة الإسكان والفيلات.