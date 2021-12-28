شكرى يتوجه إلى رواندا للمشاركة فى وضع حجر الأساس لمركز مجدى يعقوب

جدة - نرمين السيد - توجه وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الثلاثاء، إلى جمهورية رواندا من أجل المشاركة فى فعاليات الاحتفال المقرر له غداً الأربعاء بالعاصمة الرواندية كيجالى، لوضع حجر الأساس لمركز مجدى يعقوب رواندا مصر للقلب، فضلاً عن الالتقاء بعدد من المسئولين الروانديين.





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