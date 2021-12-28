عاجل.. الرئيس السيسى يتفقد إحدى الفيلات بمدينة أسوان الجديدة

جدة - نرمين السيد - حرص السيسى عبدالفتاح السيسى، على تفقد إحدى الفيلات بمدينة أسوان الجديدة، برفقة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، وعدد من المسؤولين.





وتفقد الرئيس محتويات الفيلا والغرف، والتصميم الداخلى لها. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أجرى قبل قليل، جولة تفقدية بمدينة أسوان الجديدة وكورنيش المدينة ومنطقة الإسكان.

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