سلطات الحجر الصحى بمطار القاهرة تستعد لاستقبال جثامين 4 من أسرة واحدة

ومن المقرر أن تنتهى سلطات الحجر الصحى بمطار القاهرة الدولى برئاسة الدكتور حازم حسين، إجراءات وصول الجثامين بعد مراجعة شهادات أسباب الوفاة، والكشف الظاهرى عليها، حتى يتم إصدار تصاريح الدفن وتسليم الجثث إلى ذويهم.
وأوضحت مصادر مطلعة بقرية البضائع بمطار القاهرة الدولى، أن الجثامين تصل إلى مطار القاهرة الدولى، على متن رحلة الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران رقم 2652 القادمة من الرياض اليوم الثلاثاء فى تمام الساعة 4 و15 دقيقه، مشيرة إلى أن الأسرة المنكوبة توفى منها أربعة أفراد، وهم: الأب والأم و2 من الأبناء، فى حادث إنقلاب سيارة بالرياض، ونجا من الحادث 3 أبناء منهم إثنين مازالا بالمستشفى تحت الملاحظة الطبية، ونجاة طفل رضيع.
وتوفى من عائلة المهندس عبدالسلام مبروك أبو زيد السقا من العاملين بشركة المطاعم الأهلية، أربعة أفراد وهم فى طريقهم لأداء مناسك العمرة، ووقع الحادث نتيجة إنحراف مفاجئ للسيارة، مما أدى لإنقلاب السيارة عدة مرات مما تسبب فى وفاة كل من الأب والأم واثنين من الأبناء، فيما كتب الله نجاة طفل رضيع إياد وتسلمه أحد أفراد أسرته من إدارة المستشفى، ويعود به على متن نفس الرحلة.
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