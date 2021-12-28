السفير المصرى غير المقيم بمولدوفا يلتقى مع عددا من المسئولين

جدة - نرمين السيد - زار السفير مؤيد الضلعى، سفير جمهورية مصر العربية غير المقيم بمولدوفا، العاصمة "كيشيناو"، حيث شملت عقد اجتماعات مع كل من رئيس البرلمان، ورئيسة الحكومة، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والاندماج الأوروبى، ووزير الاقتصاد، ووزير الزراعة والأمن الغذائى، بالإضافة إلى عقد اجتماع مع غرفة تنشيط السياحة.





استعرض السفير مؤيد الضلعى، خلال تلك الاجتماعات جهود الحكومة المصرية لمكافحة جائحة كورونا مع الحفاظ فى نفس الوقت على معدلات النمو الاقتصادى، منوهاً إلى التطورات التى شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة فى شتى القطاعات ومنها البنية التحتية والطاقة والتحول الرقمى، وهى المجالات التى أصبحت مصر تتمتع فيها بالكثير من الخبرات. كما أشاد بالتعاون والتنسيق السياسى بين البلدين فيما يتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمى والدولى، وعبر عن تقديره لدعم مولدوفا للترشيحات المصرية على مستوى الأمم المتحدة. هذا، وأعرب السفير المصرى عن سعادته باستقبال مصر لأعداد كبيرة من السياح المولدوفيين خلال الموسم السياحى الماضى. ومن جانبهم، أكد مسئولو الحكومة المولدوفية على تقديرهم لدور مصر السياسى فى نطاقها الإقليمى وعلى المستوى الدولى، معربين عن تطلعهم للعمل من أجل تعزيز سبل التعاون الثنائى بين البلدين، وزيادة حجم التجارة البينية،ومنوهين إلى أن مصر احتلت مؤخراً المركز الثالث كأهم مقصد سياحى تم زيارته من جانب سائحى البلاد خلال الموسم السياحى الماضى.

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