السيسى لسيدة طالبته بحل مشكلة الصرف فى قريتها: إحنا باصين لكل ريف مصر

جدة - نرمين السيد - رد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على إحدى السيدات العارضات فى معرض الحرف التراثية، بمدينة أسوان الجديد، بعد مطالبتها بإدراج قريتها قمن العروس التابعة لمحافظة بنى سويف، ضمن مبادرة تطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، قائلا إن المبادرة جميع القرى خلال 3 سنوات.





ووجهت السيدة الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال جولته التفقدية فى مدينة أسوان الجديدة، وقالت له: "جمايلك علينا كلنا"، ليرد الرئيس بحزم: "مفيش جمايل.. دى مصر جمايلها علينا كلنا"، فأجابت السيدة: "أنا فخورة بحضرتك".

وطلبت السيدة من الرئيس، بأن يتدخل لحل مشكلة الصرف الصحى فى قريتها قمن العروس، بمحافظة بنى سويف، قائلة:: "الناس مش عارفين يعيشوا فيها من المياه"، ليرد الرئيس عليها، بأن الدولة ستعمل على حل مشاكل كل قرى الريف المصرى، وليس قرية واحدة.

وأوضح الرئيس للسيدة تفاصيل المشروع قائلا: "خدنا أول تلت اللى هو أصعب حاجة هاتقولى فيه حاجات صعبة هقولك اللى إحنا اخترناه كان أصعب".

وقال الرئيس السيسى: "التلت ده يخلص فى سنة هنعمل فيه الصرف الصحى ومراجعة الميه والصرف والكهرباء والطرق وتبطين الترع وتوفير الغاز والاتصالات.. بنتكلم على دولة بتخش على كل ريف مصر صعيد دلتا والتوابع ده موضوع مش متنقى.. مش هنسيب حد البرنامج لكل قرية فى مصر لازم يخشلها صرف صحى ومياه شرب وكل قرية ممكن يخشلها الغاز هيدخل والاتصالات والنت واللى حاجات دى.. ولو مفيش مدارس لو المستشفى هنعمل ثم المحليات بتاعتها.. أملنا عند ربنا إن فى 3 سنين نقدر نوفى بالوعد ده من الدولة المصرية.. كهرباء يعنى إيه؟ ممكن يكون جودتها بتقطع شوية إحنا بنتكلم عن جودة كهرباء حقيقية".

وتابع الرئيس السيسى: "بعد 6 شهور هنخش على التلت التانى وياخد سنة، وبعد سنة نخش على التلت الأخير، يبقى كده خلصنا الريف بتاع كل قرى مصر وتوابعها.. إحنا باصين لكل ريف مصر من الجيزة والصف لغاية أسوان والبرنامج الموجود حياة كريمة هنغطى كل الملاحظات ويا رب بارك لمصر".