وصول الرئيس لحفل افتتاح المسرح المكشوف بأسوان

جدة - نرمين السيد - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية بمدينة أسوان الجديدة وكورنيش المدينة ومنطقة الإسكان والفيلات، كما تفقد الرئيس السيسى، منذ قليل، معرض الحرف اليدوية والتراثية بمدينة أسوان الجديدة.
صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، وأشاد الرئيس السيسى، بجودة المعروضات، مؤكدًا أن الدولة معنية بالحفاظ على التراث وإحيائه.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أجرى اليوم، جولة تفقدية بمحطة قطارات أسوان، والذى شهد خلالها عربات القطار الجديدة التى انضمت لأسطول السكك الحديدية، والتى تم تجديدها خلال الفترة الماضية.
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