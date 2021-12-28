سفير مصر فى الكويت يلتقى محافظ الأحمدى

جدة - نرمين السيد - وقد تناول اللقاء العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة التى تربط قيادتى وشعبى البلدين الشقيقين، كما تم بحث ومناقشة آفاق تعزيز العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات، والفرص والإمكانات المتاحة لتطوير التعاون المُشترك وتبادل الخبرات، ولاسيما فى مجال الإدارة المحلية.

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