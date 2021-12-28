الرئيس السيسى يوجه بتخصيص 200 مليون جنيه من ”تحيا مصر” لدعم الصناعات...

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتخصيص عائد 200 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لصالح دعم الصناعات الحرفية، وقال ان الدولة معنية بالحفاظ على التراث وإحيائه.

وأعربت إحدى السيدات النوبيات عن سعادتها البالغة لمقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ، وقالت: "إحنا في غاية السعادة لما تهل علينا يهل علينا الخير والبركة شعب أسوان بيعشق تراب رجليك علشان حضرتك طيب القلب وأب كريم، بنشكر كل الناس القائمين لأنهم اتاحوا لنا فرصة نقابل سيادتك وجها لوجه ، وده شرف.

وقالت خلال تفقده مشروعات الشريط النهرى السياحي في أسوان، : "احنا سعداء جدا.. النوبة بتشكر حضرتك شكر خاص جدا".

ورد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قائلا: "انا اللى سعيد" ..نعملهم منفذ والناس تفتح هنا..كما وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يعرف المواطنين هذه المنتجات الموجودة في الإسكندرية وبورسعيد والناس كلها".