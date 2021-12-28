للمشاركة في وضع حجر الأساس لمركز "مجدي يعقوب - رواندا / مصر للقلب"... شكري يتوجه إلى كيجالي

توجه وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء ٢٨ ديسمبر ٢٠٢١، إلى جمهورية رواندا من أجل المشاركة في فعاليات الاحتفال المقرر له غداً ٢٩ ديسمبر الجاري بالعاصمة الرواندية كيجالي لوضع حجر الأساس لمركز مجدي يعقوب - رواندا / مصر للقلب، فضلاً عن الالتقاء بعدد من المسئولين الروانديين.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن وزارة الخارجية المصرية تتولى تمويل عملية شراء وتوريد وتركيب كافة تجهيزات المرحلة الأولى من مشروع إنشاء مركز مجدي يعقوب - رواندا / مصر للقلب من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لها، مضيفاً أن الاحتفال يشارك به شخصيات رواندية رفيعة المستوى، على رأسها السيدة جانيت كاجامي السيدة الأولى لرواندا، كما يشارك في الاحتفال الدكتور مجدي يعقوب