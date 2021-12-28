السيسي خلال تفقده كورنيش أسوان: حياة كريمة ستغطي جميع القرى خلال 3 سنوات

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر جمايلها علينا كلنا، مشيرا إلى أن مبادرة "حياة كريمة" ستغطي جميع القرى خلال 3 سنين، مضيفا: "خدنا أول تلت اللي هو أصعب حاجة هاتقولى فيه حاجت صعبة هقولك اللى احنا اخترناه كان أصعب ".

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال تفقده كورنيش أسوان: "التلت ده يخلص في سنة هنعمل فيه الصرف الصحي ومراجعة الميه والصرف والكهرباء والطرق وتبطين الترع وتوفير الغاز والاتصالات.. بنتكلم على دولة بتخش على كل ريف مصر صعيد دلتا والتوابع ده موضوع مش متنقى.. مش هنسيسب حد البرنامج لكل قرية في مصر لازم يخشلها صرف صحى وميه شرب وكل قرية ممكن يخشلها الغاز هيدخل والاتصالات والنت واللى حاجات دي.. ولو مفيش مدارس لو المستشفى هنعمل ثم المحليات بتاعتها.. أملنا عند ربنا إن في 3 سنين نقدرنوفى بالوعد ده من الدولة المصرية.. كهرباء يعني إيه؟ ممكن يكون جودتها بتقطع شوية احنا بنتكلم عن جودة كهرباء حقيقية".

وتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "بعد 6 شهور هنخش على التلت التاني وياخد سنة، وبعد سنة نخش على التلت الأخير، يبقى كده خلصنا الريف بتاع كل قرى مصر وتوابعها.. احنا باصين لكل ريف مصر من الجيزة والصف لغاية أسوان والبرنامج الموجود "حياة كريمة" هنغطي كل الملاحظات ويا رب بارك لمصر".