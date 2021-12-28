/668986/لجنة-الزمالك-السابقة-تطالب-وزارة-الشباب-والرياضة-بالرد-على-مرتضى-منصور

أصدرت لجنة الزمالك السابقة المؤقتة لتولي مهام النادي بيان، منذ لحظات تؤكد فيه على ما قدمته اللجنة من نجاحات قوية في النادي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتناشد اللجنة المؤقته لرئاسة نادي الزمالك بقيادة حسين لبيب، وزارة الشباب والرياضة لكشف الأكاذيب التي جاءت على اللجنة بعد رحيلها انهاء مسئوليتها بكل شفافية وشرف.

بيان لجنة الزمالك السابقة

تعلن اللجنة التى كانت مكلفة بإداره نادى الزمالك برئاسه الكابتن حسين لبيب أنها حين شرفت بتولي مهمتها التزمت بمجموعة من الثوابت أهمها الاحترام التام لكل الأطراف والعمل الجاد لمصلحة نادى الزمالك بما يتفق وقيمهم وأخالقهم وتقديرهم لمؤسسات الدولة التى أسندت لهم الأمر وبما يناسب قيمة ومكانة النادى الذى ينتمون إليه.

وقد تمكنت اللجنة بفضل الله ودعم المخلصين من أبناء النادى ومحبيه أن تحقق الكثير من الإنجازات على كافة الأصعدة حتى أتمت اللجنه مهمتها ومن ثم قامت بتسليم إدارة النادى للجهة المختصة.

إلا أن القائمين علي إدارة النادى بعد ذلك وقد أزعجهم فيما يبدو ما حققته اللجنة من نجاحات فخرجوا ليتحدثوا بالكثير من الأكاذيب والمغالطات.

وزارة الشباب والرياضة

وإذ التزمت اللجنة ضبط النفس واكتفت بإصدار بيان تطالب فيه وزارة الشباب إعلان الحقائق حفاظا علي هيبة وكرامة كل الأطراف إلا أن أحدا لم يحرك ساكنا وعاود القائمين على إدارة النادى تكرار الحديث كذبا وزورا يرمون كل الشرفاء بالباطل كعهدهم مع من يخالفهم الرأى وفي محاولة فاشلة لصرف أنظار الناس عن الحقائق والسعى إلى بطولة كاذبة.

وإلى هؤلاء وإلى الجميع نقول لقد التزمنا وبحق قيم الاحترام وعفة اللسان والعمل المخلص الجاد بما يتفق ومايجب أن يكون عليه الأمر فى هذا الوطن الذى يتقدم لتدشين الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس / عبد الفتاح السيسي.

وإلى من فقدوا البصر والبصيره ولم يفهموا الرسالة نقول سنبقى على عهدنا وسنتحدث باللغة التى تليق بأعضاء وجماهير ومحبي نادى الزمالك العريق نتحدث بالحقائق ونحترم الجميع ونطالب الآخرين أن يحاولوا التزام الصدق والأمانة.

ونقول أخيرا إذا أردت أن تكون مثل أصحاب المقامات والمكانة العالية فاجتهد أن ترتقى إليهم فذلك أفضل من محاولة هدمهم.

وإننا من واقع التجارب والخبرات السابقة نعلم أن هناك من سيعاود حديثه بالباطل يلوى الحقائق ويشوه الشرفاء الذين قبلوا شرف التكليف بمهمتهم رغم صعوبتها وما واجههوه من معوقات إلا انهم قبلوا التحدى فى ظروف غاية في الصعوبة حتى أتموا مهمتهم بنجاح يشهد به كل منصف فسلموا الأمانة وعادوا إلى مقاعد أعضاء ومحبى النادى هذا الصرح العظيم بما يحفظ له مكانته ورفعه شأنه.

ومن ثم تعلن اللجنة أنها ومع حفظ حقها في اتخاذ كل السبل التي تحمي حقوقها وحقوق نادى الزمالك تعلن أنها بصدد الإعداد لعقد مؤتمر صحفى موسع تعلن فيه إلى الجماهير والقيادة السياسية وكافة الجهات المعنية تفاصيل ما دار خلال فترة عمل اللجنة وحتي الآن وجميع الحقائق مدعومة بالأرقام والوثائق والمستندات الرسمية عسى أن نضع كل طرف أمام مسئولياته التى ربما غفل عنها ولعل أن يعود الآخرون لرشدهم فيدركوا أنه لا حماية لهم فى باطلهم ويتوقفون عن حديث الإفك والزور وفحش القول وليعلموا أن العصر ليس عصرهم أو يصمتوا للأبد.

اللجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك بقرار وزير الشباب والرياضة: الكابتن/ حسين لبيب

الأستاذ/ محمد االتربى

الكابتن/ طارق جبريل

الدكتور/ حسين السمرى

الدكتور/ عاطف النمر

المهندس/ هانى برزى

الأستاذ/ عمرو أدهم

الدكتور/ حسام المندوه

الكابتن/ حسين السيد