/668990/أحمد-جمال-يترشح-بأوراقه-في-انتخابات-الزمالك-على-قائمة-مرتضي-منصور

تواجد أحمد جمال عضو نادي الزمالك والإعلامي السابق بقناة النادي، في القلعة البيضاء، قبل غلق باب الترشح في إنتخابات مجلس إدارة جديد.

وأكد مراسل دوت الخليج من داخل الزمالك بتقدم الإعلامي احمد جمال باورواق ترشحة في انتخابات النادي، على مقعد العضوية تحت السن.

وتغلق باب الترشح لإنتخابات نادي الزمالك بعد لحظات في السابعة مساء، بعد توافد العديد من الأسماء في الأيام الماضية، والتي تم فتح باب الترشح الأربعاء الماضي.

ومن المقرر أن تضم قائمة المستشار مرتضي منصور خالد لطيف عضو مجلس إداراة نادي الزمالك السابق في الأنتخابات الحالية.

هاني زادة

من ناحيه اخري تقدم هاني زادة بأوراقة على منصب العضوية فوق السن، في حين تقدم نجله أحمد هاني زادة بأوراقة على منصب تحت السن.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قد أعلن فتح باب الترشح لانتخابات الزمالك يوم الأربعاء الماضي، وتنتهي المدة اليوم الثلاثاء.

وكان أحمد سليمان قد قدم أوراق ترشحه للانتخابات أمس الإثنين على رئاسة القلعة البيضاء.

مرتضى منصور

تحدث المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، حول الحدائق المسماه على رموز القلعة البيضاء وشهداء الوطن.

وقال مرتضى منصور خلال فيديو مصور له على صفحته الرسمية: "زهقنا من الناس بتتكلم أننا عملنا يفط لرموز الزمالك، وهحوم شديد عشان عملنا حديقة بأسم رضا عبد العال أكنو دا واحد هربان، هو لاعب كان في الزمالك ورؤوف جاسر كان السبب في رحيلة وأجبره على ذلك".

وأضاف: " لم أحد يذكر أننا عملنا حدائق وحمامات سباحة مسماه على شهداء الوطن والجيس الذين ضحوا بأنفسهم من أجلنا، نحن كرمنا الشهيد أحمد منسي ومحمد مبروك ولم أحد يتحدث حول هذا الأمر".

اللجنة المؤقتة للزمالك السابقة

وأكمل: " اللجان خربت النادي وزودوا عقود اللاعبين 4 أضعاف، كان يوجد لاعبين عقودهم 2 مليون أصبحت 15 هل هذا يعقل؟، نحن تحملنا ونتحمل ما فوق طاقتنا".

وزاد: " من ساعت ما رجعنا وأحنا بنعالج ما فعلوا اللجان الماضية بتدمير النادي، أطالب حسين السيد وحسين السمري وطارق جبريل أو أي شخص كان متواجد بالرد علينا وعلى المستندات التي تدينهم في قضايا فشلوا في حلها".

وأردف: " تم تدمير الصالات والأسانسيرات وسرقوا التكييفات والشاشات، وقاموا بتخريب الكراسي والنادي بأكمله".