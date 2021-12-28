« حساب الـ 6 ساعات» مرافعات نيابية حادة ضد وزير التعليم.. ممثلي الشعب يحاصرون الوزير بوضع التعليم وتكدس الفصول.. فيديو وصور

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من الأبواب الأمامية لمجلس النواب، بوسط القاهرة، وفى تمام العاشرة صباحًا، دخل أعضاء مجلس النواب، إلى البهو الفرعوني للبرلمان، تحضيرًا لجلسة وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي.

تكدس الفصول، وعجز المعلمين، وربط تسليم الكتب بالمصروفات، وغيرها من «مواضيع» طلبات الإحاطة الموجهه إلى وزير التعليم، كانت مسار حديث النواب الذين حضروا فى الساعات الأولى من صباح اليوم، متحفزين للحديث وتوجيه انتقادات تتعلق بالعملية التعليمية فى مصر.

الأغلبية بالجلسة العامة

العديد من أعضاء مجلس النواب، وخاصة المعارضة بدى عليهم الجدية قبل الدخول إلى الجلسة العامة والاستماع إلى وزير التعليم، طارق شوقي، الذى وجه ضده 140 أداة رقابية مابين أسئلة وطلبات إحاطة، وطلبات مناقشة عامة.

رئيس النواب يحذف كلمة «لعبة» من المضبطة

وفى الحادية عشر إلا خمسة عشر دقيقة، انضم وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، إلى النواب وتبادل مع بعضهم حديثًا قصيرًا ومن ثم دخل لإلقاء بيان رصد مجهودات الوزارة خلال الفترة الماضية.

فى الحادية عشر صباحًا، وجه المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، عدة تبيهات للأعضاء، بأن مدة الحديث، ستكون دقيقتان وسيتم غلق مكبر الصوت بعد انتهاء المدة، وسيتم غلق مكبر الصوت حال الخروج عن موضوع الجلسة وأحكام الجلسة ، وعدم السماح بالخروج عن موضوع الأداه الرقابية المحددة وسيتم غلق المكبر حال حدوث ذلك، سيتحدث جميع النواب مرة واحدة، ثم يتم الاستماع لرد السيد الوزير على تلك الأدوات، رد الوزير سيكون بصورة مجملة ولن يتم السماح بمناقشة مع الوزير او مقاطعته ، ومن يتم النداء عليه لن يتم النداء عليه مرة اخرى.

وزير التعليم يلقي البيان وتدخلات نيابية

وبعد إلقاء وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، بيانًا أمام الجلسة العامة، والذى تضمن التطرق إلى العديد من الملفات والتى منها:- مناهج رابعة ابتدائي، أزمة المعلمين وتكدس الفصول، حاول أعضاء مجلس النواب، مقاطعة الوزير بين الحين والآخر، حتى رد شوقي قائلًا:" زي ما أنا سمعت النواب، من فضلكم نسمع بعض، لا أريد التعليق على كل كلمة مش عاوز أدخل في اللعبة دي خالص، وهو ما دفع أحد الأعضاء إلى الهجوم على الوزير مباشرة بسبب استخدام لفظة «لعبة» ومن ثم تدخل رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، قائلًا:" تحذف الكلمة من المضبطة".

رئيس النواب استكمل قائلًا:" لسنا سلطة ضد سلطة، جميع السلطات أقسمت على احترام الدستور، المجلس سلطة تشريعية ولسنا بصدد «لعبة» كما ورد على لسان وزير التعليم".

النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تحدث فى بداية كلمته عن العجز فى أعداد المعلمين، قائلًا:" لدينا عجز فى المعليمن وصل لـ 36 ألف معلم وعجز إداري بلغ 250 ألف معلم ، وايجاد حلول يمكن تنفيذها على الأرض".

ضياء الدين داود يهاجم وزير التعليم

وبحدة فى الحديث، انتقد نائب المعارضة ضياء الدين داود، أداء وزير التربية والتعليم والتعليم الفني طارق شوقي، وأشار خلال كلمته في الجلسة العامة التي خصصها المجلس لطلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة الموجهة للوزير، إلى مشكلة عجز المعلمين، التي بلغت عجز 120 ألف معلم.

وقال داود، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء " الوزارة أعلنت وجود عجز 120 ألف معلم وخُلقت أداة للحل ولم تستخدمها"، مشددًا على عدم إمكانية توفير تعليم جيد دون وجود مدرسين مدربين. وتحدث داود عن أزمة الصف الرابع الابتدائي في مواد الرياضيات والعلوم، مؤكدًا عدم تدريب المدرسين على هذه المناهج، وقال "الوزير لابد أن يزور مدارس مصر المختلفة، لا يختزل المسألة في عدد معين من المدارس وأكد داود، أن المسؤولية سياسية تقع على الحكومة والبرلمان وقال مخاطبًا وزير التعليم "ماتقوليش وزارة المالية أوالتخطيط الحكومة حازت على الثقة مشتركة عليكم إيجاد حلول".

وقال: "حدث تفكك أسري نتيجة أن الأسرة مكبلة بمدرسين طالعين علشان يقوموا بالدور اللي المدرسة ما قدرتش تقوم به".

النائب محمود قاسم: المدارس الفنية اصبحت تخرج دفعات غير ملائمة لسوق العمل

النائب محمد قاسم، تطرق خلال حديثه إلى مسألة تكدس الفصول، حيث أكد على أن المشاكل التي توجد فى التعليم المصري “ميختلفش عليها اتنين فى البلد”، مشيرا إلى تكدس الفصول، حيث بلغ عدد التلاميذ فى الفصل الواحد فى الاسكندرية 90 طالب، لافتا إلى تعنت هيئة الابنية التعليمية التابعة للوزارة استلام عدد 2 مدرسة جاهزة للعمل للتخلص من مشكلة التكدي.

وأوضح النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، أن المدارس الفنية اصبحت تخرج دفعات غير ملائمة لسوق العمل، وأصبحت “ هي والعدم سواء”، مؤكدا أن ربط تسلمك الكتب بدفع المصاريف،مخالف للدستور، مضيفا” خربتم الدستور المصري ومجانية التعليم وانهكتم الأسرة المصرية.

النائب طلعت عبدالقوي: الدستور نص على التزام الدولة بتخصص نسبة 4% من الناتج القومي للتعليم

من جانبه قال النائب طلعت عبدالقوي، إن الدستور نص على التزام الدولة بتخصص نسبة 4% من الناتج القومي للتعليم، ورغم ذلك الوزارة تضرب بمجانية التعليم عرض الحائط، مؤكدا ان الوزارة تخالف القانون بسبب المتطوعين الذى استعانت بهم فى العملية التعليمية حيث نص القانون على حصولهم مقابل مادى مناسب مقابل ما يتكبدونه من عمل.

النائب فريدي البياضي: وزير التربية والتعليم يتعامل مع المنظومة التعليمية على إنها سلعة

فيما قال النائب فريدى البياضى ، إن وزير التربية والتعليم يتعامل مع المنظومة التعليمية على انها سلعة، ولكن الدستور يؤكد عكس ذلك ، قائلا : أرى ان تحديد الكلمة ب 120 ثانية لا يكفى لعرض وجهة نظري ولكن أرى أن الوزير فشل فى الإعداد لخطة التطوير خاصة فىما يتعلق بالصف الرابع الابتدائى".

كانت مسألة غياب الوزير عن البرلمان الأسبوع الماضي، دافعًا وراء هجوم النواب الضاري على وزير التعليم بالجلسة العامة.

ممثل حزب النور، النائب أحمد خليل خير الله، وجه انتقادات لوزير التربية والتعليم، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، المخصصة لمناقشة الأدوات الرقابية الموجهة لوزير التربية والتعليم، قائلا: "وقفنا مع الوزير وقلنا نجاحك من نجاح مصر لأنه مشروع قومي، الا يشعر أن المريض يئن وأن الاهالي تشكو، سنة رابعة مافيش مؤشرات، الكيماوي وقع شعر المريض الأهالي تئن بصورة كاملة".

نشوى الشريف توجه انتقاادات حادة لوزير التعليم

النائبة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وجهت أيضًا انتقادات حادة لمنظومة التعليم خلال مناقشة طلبات الإحاطة والأسئلة بشأن نقص المدرسين وكثافة الفصول والتخبط فى تطوير المناهج وصعوبتها.