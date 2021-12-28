«خناقة» بالأيدي داخل البرلمان «فيديو»

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شهد البرلمان الأردني اليوم الثلاثاء، خلل نظر التعديلات الدستورية المقدمة من الحكومة حالة من الفوضى والهرج والمرج، وصل إلى الاشتباك بالأيدي تحت قبة البرلمان الأردني.
دوت الخليج يرصد تفاصيل خناقة البرلمان الاردني اليوم
خناقة البرلمان الاردني
جاء هذا عندما بدء مجلس النواب الاردني، مناقشة التعديلات المقدمة من الحكومة الاردنية على المادة السادسة، والتي يتم بمقتضاها إضافة كلمة "الأردنيات" في عبارة "الأردنيين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم"، وما إذاكان هذا التعديل ضرور اضافته ام لا.
واثناء النقاش بالجلسة تراشق الأعضاء بالالفاظ وصل للاشتباك بالايدي ، حول اولوية الحصول على الكلمة خلال الجلسة العامة لمناقشة التعديلات الدستورية المقدمة من الحكومة، مما اضطرإلى رفع الجلسة لمدة نصف ساعة.
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