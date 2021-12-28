«البطريك واللعبة والأفلام الإباحية».. أبرز المفارقات العجيبة فى جلسة مسألة وزير التعليم

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دوت الخليج

عقد مجلس النواب، أحد أهم جلساته حيث دخل النواب فى مواجهات ساخنة مع وزير التربية والتعليم، طارق شوقي، والتى تخللها مجموعة من المشاهد والمفارقات التى يرصدها دوت الخليج فى تقريره التالي، ليقدم أبرز ما دار فى الجلسة النيابية اليوم:-

مشادة ساخنة

أثار وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، حفيظة نواب البرلمان حينما قال للنائب ضياء الدين داود:" لقد استمعت إليكم كثيرًا، أرجو أن تسمعوا لي وألا ندخل فى لعبة الردود الجانبية، هنا انتفض مجلس النواب وعبر الأعضاء عن رفضهم لمصطلح «اللعبة» ليتدخل المستشار دكتور حنفي الجبالي مطالبًا بحذف «الكلمة» التى وردت على لسان الوزير.

تطور الأمر سريعًا مع تغير لهجة رئيس المجلس والتى احتد خلالها على طارق شوقي قائلًا:" البرلمان مؤسسة تشريعية عريقة لا تقوم بـ«لعبة»، نتحدث الحكومة باحترام وأرجوا أن تبادلنا ذاته، ولو لم تدرك ذلك لأصبحت «غير ملمة بالدستور» حينها سارع وزير الشؤون النيابية، المستشار علاء فؤاد بتقديم اعتذار فوري للمجلس، مؤكدًا أن الحكومة تحترم البرلمان ونوابه ورئيسه.

الأفلام الإباحية

وثار نواب حزب النور حالة من الجدل فى معرض اعتراضهم على سياسات وزير التربية والتعليم، حيث قال النائب أحمد حمدي:" إن طلاب المرحلة الثانوية يستخدمون التابلت والأجهزة الذكية فى تصفح المواقع الإباحية، وأن ما أنفقته الوزارة فى هذا الصدد لم يكن له تأثيرًا يذكر".

كما واصل النائب أحمد حمدي، انتقاد وزير التربية والتعليم بسبب عدم اشتمال مناهج الصف الرابع الابتدائي للأحاديث النبوية، معتبرًا أن ذلك قصور يستوجب ردود من وزير التربية والتعليم، ليثير النائب استغراب الحضور بسبب تركيزه على ما ذهب إليه فقط دون التركيز على باقي المشكلات الجوهرية فى المنظومة التعليمية.

أظافر البطايرك

باغتت النائبة إيفلين متى، وزير التعليم، بسؤاله عن عدد الأظافر فى رجل البطريك، وذلك فى معرض تأكيدها على صعوبة مناهج الصف الرابع الابتدائي وهو الأمر الذى استغراب وزير التربية والتعليم، الذى رد لاحقًا بأن مناهج الصف الرابع الابتدائي لتعريف الطلاب على المعلومات العامة، وتخليصهم من هوس النجاح والرسوب.