مئوية بابا عبده (3).. عبد المنعم مدبولي: أنا لو بطلت فن أموت

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أنا لو بطلت فن أموت.. بهذه الكلمات عبر عبد المنعم مدبولي قبل وفاته عن حبه الشديد للفن، وذلك في عيد ميلاده الـ 80 عندما قال له شخص بأن سنه كبر ويجب عليه أن يرتاح.

دوت الخليج تنشر الحلقة الثالثة من سلسلة مئوية بابا عبده في السطور التالية بمناسبة ذكرى ميلاده اليوم 28 ديسمبر، وذلك اقتباسًا من كتاب "في بيوت الحبايب.. الأبناء يفتحون خزائن الأسرار"، للكاتبة زينب عبد اللاه

حب عبد المنعم مدبولي للفن

كان بابا عبده حريصًا على أن يعمل حتى آخر يوم في حياته وبعد أن وصل لسن الثمانين، وعن ذلك قالت ابنته: "قال لي في إحدى المرات تخيلي واحد بيقوللي إنت بقيت 80 سنة يبقى ترتاح، ده عبيط ولا إيه أنا لو بطلت فن أموت".

مشاركة عبد المنعم مدبولي في فيلم "عايز حقي"

وافق على أن يظهر في مشاهد بسيطة في بعض الأفلام ومنها فیلم عاوز حقي، وكان هناك اتفاق مسبق بألا يظهر اسمه في الأفيشات لتكون مفاجأة للجمهور على الشاشة، ورحب بذلك ليس لأنه كبر ولا يجد أدوارًا، ولكنه لم يكن يهمه حجم الدور، ويرى أن الدور بقيمته وليس بمساحته.

كان يعمل في كل الأوقات، وعندما لا يكون لديه عمل تمثيلي يؤلف ویکتب روايات، وله عدد هائل من المسلسلات الإذاعية، وفي آخر شهرين من حياته كان يجري بروفات مسرحية للمسرح القومي رغم حالته الصحية.

تدهور حالة عبد المنعم مدبولي الصحية

تدهورت الحالة الصحية لبابا عبده في الأيام الأخيرة من حياته، وقبل وفاته حرص أبناؤه من أبطال مسلسل "أبنائي الأعزاء شكرًا" على زيارته والتقطوا معه صورة مثل الصورة التي التقطوها في المسلسل قبل أكثر من 25 عاما.

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وفاة عبد المنعم مدبولي

رحل الفنان عبد المنعم مدبولي في 9 يوليو عام 2006، تارگا وراءه فنًا وإبداعًا أمتعنا وسيظل يمتع أجيالا، ويشهد على عبقرية فنان كبير أعطى الفن والجمهور بلا حساب فمنحه الفن والجمهور خلوا وبقاء في القلوب إلى الأبد.