/669002/مؤسس-أمهات-مصر لنائب-يطالب-بعودة-الضرب-في-المدارس-ترضاها-لإبنك

استنكرت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، طلب أحد أعضاء مجلس النواب بإعادة الضرب في المدارس لحماية المعلمين.

دوت الخليج

مؤسس «أمهات مصر» لنائب يطالب بعودة الضرب في المدارس: ترضاها لإبنك؟

وقالت عبير أحمد، مؤسس أمهات مصر، في تصريحات صحفية، إن الضرب وسيلة غير إنسانية وغير أخلاقية وغير تربوية ولا أحد يقبل أن يتم ضرب إبنه أو ابنته في المدرسة، مشدده في نفس الوقت علي إحترام وهيبة وقيمة وقامة المعلم، والإلتزام باللائحة التي تحدد عقوبة جميع أطراف المنظومة التعليمية عند الخطأ.

مؤسس أمهات مصر ترد على نائب طالب بإعادة الضرب

ونشرت عبير أحمد، مؤسس أمهات مصر:” بوست علي الصفحة الرسمية لإتحاد أمهات مصر في الفيسبوك: "إلي عضو مجلس النواب الذي يطالب بعودة الضرب في المدارس.. ترضاها لإبنك؟".

وتفاعلت الأمهات من أولياء الأمور، حيث قالت ولي أمر: "بدل ما يتكلم على مشاكل التعليم والحلول ومطالب أولياء الأمور والمدرسين بقى المطلوب ضرب الطلاب علشان يكرهوا التعليم أكتر"، وأضافت: "أكيد لاء لأن الضرب شى مهين ونفسى للطالب".

وكان النائب أحمد الشيشيني، قال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الموجهة لوزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، إن الطالب الذي يريد التعليم فعليه إحترام المدرس، خاصة أن الوزارة ليست وزارة تعليم فقط ولكنها وزارة تربية أيضاً.

وأضاف الشيشيني، إن الطلاب تجرأو على المدرسين بسبب منع الضرب فى المدارس، وهو ما يتطلب إتخاذ إجراءات من الوزارة لحماية المدرسين.

ووجه النائب حديثه للوزير :”لا يكلف الله نفسا إلا وسعها”، مطالبا وزارة التربية والتعليم بالاطمئنان على تشغيل التابلت فى المدارس من خلال توافر الإنترنت التي قامت بتركيبه وزارة الاتصالات.