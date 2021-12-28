/669003/أشرف-رشاد-الحرف-اليدوية-تمثل-أداة-هامة-في-الاقتصاد-الوطني-وتعكس-الفن-المصري-عبر-التاريخ

قال المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، وممثل الأغلبية البرلمانية، إن إحياء الحرف اليدوية والتراثية هو احياءٌ للتاريخ والحضارة والإبداع المصري العريق.

دوت الخليج يرصد نعليق ممثل الاغلبية بشأن تطوير الحرف اليدوية

تطوير الحرف اليدوية

وأكد رشاد، في تصريحات له، أن الحرف اليدوية هي انعكاس للذوق والفن المصري المتأصل عبر التاريخ، وتمثل موروثًا فكريًا وثقافيًا واقتصاديًا وصناعيًا ومحورًا هامًا وركيزةً أساسية في دعم الاقتصاد الوطني.

وأشاد ممثل الأغلبية، بدعم الرئيس السيسي المباشر وتوجيهاته المستمرة لدعم هذه الحرف وتطويرها وتشجيع العاملين فيها، مؤكدًا أن تلك الخطوة ستساهم في جعل هذه الحرف أداة هامة في الاقتصاد.

200 مليون جنية لدعم الحرف اليدوية

كما ثمن ممثل الأغلبية، مبادرة الرئيس لتخصيص ٢٠٠ مليون جنيه لدعم هذه الحرف، والتي تعكس حرص سيادته على خلق تنمية مستدامة لكافة قطاعات الدولة وتعظيم الاستفادة منها لتساهم في دفع عجلة الانتاج.

وأشار "رشاد" إلى أن عملية التطوير ستزيد من القدرة التنافسية للمنتج المحلي، وتخفض من كلفة الانتاج، وستوفر للسوق المحلي احتياجاته بأسعار مخفضة، ومنتج جيد ذو جودة عالية ومتطورة يضاهي المنتجات العالمية.