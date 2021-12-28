الجزار: العمران يشبه الإنسان ومعظم المدن المصرية أصيبت بالشيخوخة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الإنسان عندما لا يهتم بنفسه فى الصغر يصاب بالشيخوخة بشكل سريع، وهذا ما يحدث فى العمران، لأنه يشبه الإنسان، مشيرا إلى أن معظم المدن المصرية أصيبت بالشيخوخة.





وأوضح خلال احتفالية افتتاح مدينة أسوان الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أوضح الجزار أن العمران هناك منه الناشئ وفى مرحلة النمو، وعمران فى مراحل النضج، ومنه ما أصيب بالشيخوخة، موضحا أن معظم المدن المصرية أصيبت بالشيخوخة. وأضاف أن معنى الشيخوخة هنا هو عدم القدرة على أداء الوظيفة وعدم السيطرة على النمو، مبينا أن العمران لفظ يدل على الحركة، والنمو ليس الأمر الساكن. وأشار إلى أن العمران الجديد له دور فى مساعدة المبانى والمدن القديمة التى أصيبت بالشيخوخة.

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