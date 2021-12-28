السيسى لأهالى الصعيد : حياة كريمة هتغطى الجمهورية كلها

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى أجراها الرئيس السيسى فى مدينة أسوان الجديدة وكورنيش المدينة ومنطقة الإسكان والفيلات، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وعدد من الوزراء والمسئولين.
وأكد الرئيس السيسى أنه سيتم الانتهاء من مشروع حياة كريمة خلال عامين ونصف العام، حيث ستبدأ المرحلة الثانية من المشروع فى شهر يونيو المقبل.
وتابع الرئيس: "أملنا عند ربنا إن فى 3 سنين نقدرنوفى بالوعد ده من الدولة المصرية.. كهرباء يعنى إيه؟ ممكن يكون جودتها بتقطع شوية احنا بنتكلم عن جودة كهرباء حقيقية".
وتفقد الرئيس السيسى معرض الحرف اليدوية والتراثية، وأشاد بجودة المعروضات، مؤكدًا أن الدولة معنية بالحفاظ على التراث وإحيائه.
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