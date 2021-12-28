الجزار: الإنفاق على المدن الجديدة منذ 2014 وحتى الآن بلغ 178 مليار جنيه

جدة - نرمين السيد - قال وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، إن الزيادة السكانية فى مصر تبلغ من 2 إلى 2.5 مليون نسمة، مشيرا إلى أن الدولة بحاجة إلى 800 إلى مليون وحدة سكنية سنويا بخلاف المناطق غير المخططة.





وأضاف عاصم الجزار، فى كلمته خلال فعاليات افتتاح الرئيس السيسى للمرحلة الأولى من مدينة أسوان الجديدة، أن العمران فى مصر متكدس بالسكان والأنشطة وفقد الهوية وتدنت الخدمات المرافق ما قبل عام 2014.

وقال الجزار وزير الإسكان، إن البنية الأساسية للعمران تعنى توفير الخدمات ومراكز التسوق والجامعات والمستشفيات.

وأشار إلى أن العمل حاليا يتم على 13.7%، والذى كان ضمن مستهدفات 2052، مضيفا أن معظم المدن المصرية أصابتها الشيخوخة بترهل العمران وضعف البنية التحتية.

أما عن إنشاء المدن الجديدة، فقال الوزير إن مصر بدأته عام 1978 بـ7 مدن، وعام 1990 بـ8 مدن، والجيل الثالث 8 مدن فى الفترة ما بين 2000 إلى 2014، والجيل الرابع 27 مجتمعا عمرانيا من 2014 إلى 2021.

وأشار إلى أن إجمالى الإنفاق على المدن الجديدة من 1978 إلى 2021 بلغ 240 مليار جنيه، منها 62 مليار جنيه خلال الفترة 1978 إلى 2014، ومن 2014 إلى 2021 بلغ الإنفاق 178 مليار جنيه.

وأوضح: "من 2014 وحتى 2021 معدل الإنفاق السنوى على المدن الجديدة هو 25 مليار جنيه فى السنة".

كما أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن إجمالى ما تم إنفاقه على المدن الجديدة منذ إنشاء هيئة المجتمعات فى عام 1978 وحتى الآن، وصل إلى 240 مليار جنيه.

وأضاف عاصم الجزار: "لدينا 8 مدن من مدن الجيل الثالث بمساحة 107 آلاف فدان، وتدعم الاستيعاب السكانى لمدن كبرى مثل أسيوط الجديدة والأقصر الجديدة".

ولفت عاصم الجزار إلى أنه فى 2014 كانت موازنة هيئة المجتمعات لا تتجاوز 20 مليار جنيه وموازنة الهيئة الآن تتجاوز الـ 144 مليار جنيه.