عاجل.. الرئيس السيسى يتحدث عن حجم المعروض والطلب على الوحدات السكنية

جدة - نرمين السيد - وأوضح الرئيس فى كلمته خلال فعاليات افتتاح مدينة أسوان الجديدة: "حجم المسكون من الموجود ده كله صدقونى مش كتير، امشوا على الدائرى شوفوا حجم المنشآت الموجودة وحجم المسكون منها، وده معناه حاجة خطيرة جدا، إن أنا متصور إن ثقافتنا إن كل اللى معاه قرشين باع حتة أرض او اشتغل فى حتة ييجى يروح يبنى على قد ما يقدر.. طيب هى هتجيب ولا مش هتجيب".

وتابع الرئيس: "الثقافة اللى شايفها هو إن هو متصور إن ده استثمار، وإن هو كده ضمن فلوسه، وحطها فى عمارة 7 أو 8 أدوار فيه 40 شقة أو أعتبر غن الشقة دى بنص مليون جنيه يعنى معايا 20 مليون جنيه".

وواصل الرئيس السيسى حديثه قائلا: "أنا خايف إن إحنا نكون عندنا وهم، أنت موهوم، انت حطيت فلوسك حبستها، وصعب إنها تجبلك، ليه؟ لأن زى ما انتوا شفتوا فيه حجم معروض وفيه طلب".