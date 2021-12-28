عاجل.. السيسى: لما بلف فى مصر مش بتفسح وبحاول أوقف انتشار العشوائيات

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس السيسى فى كلمته خلال افتتاح مدينة أسوان الجديدة، أنه دائما يرصد خلال ركوبه الطائرة كتل خرسانية غير مرتبة، مبينا: "أنا لما بلف فى مصر مش بتفسح، وبحاول أوقف القبح العشوائى".

وشدد الرئيس على أن صرف الأموال فى بناء العقارات، هو استثمار فى غير محله، وتركها دون أى بيع، مشيرا إلى أنه من الأولى وضع هذه الأموال فى البنوك.