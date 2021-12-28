الرئيس السيسى: الدولة دخلت فى مجال الإسكان لوقف البناء القبيح

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس لعدد من المشروعات السكنية ومدينة أسوان الجديدة، فى أسوان. وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية بمدينة أسوان الجديدة وكورنيش المدينة ومنطقة الإسكان والفيلات، كما تفقد الرئيس السيسى، منذ قليل، معرض الحرف اليدوية والتراثية بمدينة أسوان الجديدة، صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، وأشاد الرئيس السيسى، بجودة المعروضات، مؤكدًا أن الدولة معنية بالحفاظ على التراث وإحيائه.

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