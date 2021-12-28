السيسى يستجيب لطلب سيدة بتوفير أراض للشباب لبناء منازل (فيديو)

جدة - نرمين السيد - استجاب الرئيس عبدالفتاح السيسى، لطلب سيدة التقاها أثناء تفقده مدينة أسوان الجديدة اليوم الثلاثاء، طلبت منه توفير أراضى جديدة لبناء مساكن للشباب لأنهم يعيشون فى مناطق زراعية ممنوع البناء عليها.





وقالت السيدة: "كلها أرض زراعية ومفيش شبر نبنى لعيالنا، وأنا لغاية دلوقتى عمرى 48 سنة قاعدة فى بيت عيلة، ومش عايزة عيالى يقعدوا فى بيت عيلة، وبستسمحك تدينا أرض فاضية الشباب يبنوا فيها". ورد الرئيس قائلًا: "إحنا بنقول إن الأرض الزراعية لازم نحافظ عليها، لأنها مش كتير، لكن فى الأراضى الظهير الصحراوى نعمل ده، ونشوف ده يا دكتور مصطفى مدبولى .. ونشوف ده مش بس فى قريتك لكن لكل القرى الأخرى".

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