عاجل.. السيسى: لو معاك تبنى عمارة بـ 2 مليون جنيه حطهم فى البنك أحسن

جدة - نرمين السيد - وخلال افتتاح مدينة أسوان الجديدة، أوضح الرئيس السيسى، أنه يجب على المواطنين سواء فى القرى أو المدن، أن يروا عدد الوحدات السكنية الموجودة لديهم وعدد المسكون منها بالفعل، لأن هذا سيعطينا مؤشر على الإقدام على البناء أو التوقف.

وتابع الرئيس: "أنا بكلم الناس مش بكلم وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية ولا بكلم الدولة، بتكلم عن بناء الناس".

وبين الرئيس: "بقول للناس انتوا بتعملوا استثمار مش فى محله، ده أقل حاجة تعلمها تروح تحطهم فى البنك، لو معاك تبنى عمارة بـ 2 مليون جنيه، حطهم فى البنك بدل ما تبنى حاجة فرصها مش كتير واتحبست منك وصعب إنك تبيعها".